Über 300 Autos angemeldet Neue Proteste der Bauern in Anhalt - Großer Autokorso wird Verkehr in Dessau lahmlegen

Die Proteste der Bauern aus Anhalt gegen die Politik der Ampel-Regierung gehen weiter: Am Donnerstag, 11. Januar, ist in Dessau ein weiterer Autokorso geplant. Was man wissen muss.