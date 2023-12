Wie sieht Ihre Planung für das Weihnachtsfest aus? Wer geht einkaufen? Wer kocht? Sie haben es uns verraten. In zwanzig Adventskalender-Türchen schauen wir einigen Menschen in Mansfeld-Südharz in die Küche.

Geschichten aus der Küche: So bereiten sich die Menschen in Mansfeld-Südharz aufs Weihnachtsfest vor

Die Zeit bis zum Weihnachtsfest rennt - nicht mehr lange und die gesamte Familie sitzt an den Feiertagen an einem Tisch und erfreut sich an Gänsekeulen oder Entenbrüsten. Bis dahin gibt es von uns zwanzig Blicke in die Weihnachtsvorbereitungen von Menschen aus Mansfeld-Südharz. Und als Bonus erwarten Sie Küchentipps vom Sternekoch.

Türchen Nummer 1: Einziger Sternekoch aus Mansfeld-Südharz über sein perfektes Weihnachtsessen

Mansfeld-Südharz einziger Sternekoch Philipp Liebisch gibt Einblick in seine weihnachtliche Routine und verrät, warum er gleich zwei Kühlschränke zu Hause hat. Hier geht's zum Text »

Türchen Nummer 2: Wie das Weihnachtsmenü in einer Benndorfer Familie vorbereitet wird

Es braucht nicht viel, damit die Weihnachtsgans in der Familie von Matthias Jentsch in Benndorf gelingt. Das Rezept seiner Mutter trifft auch den Geschmack in Amerika. Hier geht's zum Text »

Türchen Nummer 3: Welche Weihnachtsleckerei aus dem Baltikum in Tilleda gebacken wird

Donald Hilbert aus Tilleda lebt das Kirchenjahr. Der Pfarrer im Ruhestand erinnert sich an Weihnachten daheim und bäckt in der Adventszeit besondere Plätzchen. Hier geht's zum Text »

Bonus: Im Video erklärt Sternekoch Philipp Liebisch aus Stolberg, wie man eine gute Gemüsebrühe kocht.

Türchen Nummer 4: Vegetarische Alternative zur Weihnachtsgans? Karin Spiegel aus Sangerhausen serviert Nussbraten

Karin Spiegel, die Inhaberin des Naturkostladens in Sangerhausen, serviert ihrer Familie zu Weihnachten erstmals ein vegetarisches Gericht. Wie sie darauf gekommen ist und wie das Rezept lautet, lesen Sie hier. Hier geht's zum Text »

Bonus: Im Video erklärt Sternekoch Philipp Liebisch aus Stolberg, was man tun kann, wenn die Vorsuppe an Weihnachten zu fetthaltig geworden ist.