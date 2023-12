Wie bringt man wohl an den Weihnachtsfeiertagen im Kinderheim Harkerode die verschiedenen Essenswünsche der KInder unter einen Hut oder besser in einen Topf?

Adventsserie: Was kommt zu Weihnachten im Kinderheim Harkerode auf den Tisch

Harkerode/MZ. - Wer denkt, dass es im Kinderheim in Harkerode womöglich Pommes und Nuggets anstelle eines Weihnachtsbratens gibt, der irrt. Es wird nämlich ganz traditionell zugehen, beginnend mit Kartoffelsalat und Würstchen am Heiligen Abend, gefolgt von Entenbraten mit Rotkohl und Klößen am ersten Weihnachtsfeiertag.