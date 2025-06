Zum Aktionstag in der landesweiten Herzwoche waren gezielt junge Leute eingeladen worden, die zu Hiphop-Klängen von DaRookies Breakdance Crew tanzten.

Dessau/MZ. - Weil einmal ja keinmal ist und man im späteren Alter selbst auf zwei Beinen nicht immer noch gut stehen und gehen kann, soll es auch ein drittes Mal geben: Das Stadtoberhaupt von Dessau-Roßlau und die Sozialministerin Sachsen-Anhalts spielen gedanklich ein nächstes Treffen durch. Am gleichen Ort, zum gleichen Zweck: Auf dem Marktplatz vor dem Dessauer Rathaus fand am gestrigen Mittwoch in der landesweiten Herzwoche der Aktionstag zur Herzgesundheit statt. „Ich freue mich, dass es wieder Dessau ist“, lächelt die Ministerin.