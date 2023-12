Kochen für Weihnachten Ein Sternekoch aus Mansfeld-Südharz gibt Tipps, wie das Essen an Weihnachten gelingt

Wie gelingt der perfekte Eierstich? Welche Füllungen für Gans und Ente bieten sich an und geht das auch in vegan? Diese und noch weitere Fragen beantwortet Sternekoch Philipp Liebisch in den Videos.