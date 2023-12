Innen saftig und außen kross – so soll die Ente im Weihnachtsmenü am besten sein. So schwer ist es nicht, meint Sternekoch Philipp Liebisch, einer der höchst dekorierten Köche in Sachsen-Anhalt, im MZ-Video.

Sternekoch Philipp Liebisch erklärt, wie die Haut vom Entenbraten schön knusprig wird. (Kamera/Schnitt: Maik Schumann)

Zur Person: Philipp Liebisch, 42, ist gebürtiger Berliner und arbeitet als Küchenchef und Food-&Beverage-manager im Romantikhotel Freiwerk in Stolberg.

2016 bis 2020 hatte er als Küchenchef im Restaurant Juwel im Hotel bei Schumann, Kirschau einen Michelin-Stern inne. Diverse Auszeichnungen wie etwa zum Top-50 Koch 2019 im Schlemmer Atlas machen ihn zweifellos zu einem der aktuell besten Köche in Sachsen-Anhalt.