Sternekoch Philipp Liebisch aus Stolberg in Mansfeld-Südharz erläutert vor Weihnachten Tipps und Tricks rund ums Weihnachtsmenü.

Kochen zum Weihnachtsfest: Was man tun kann, wenn die Vorsuppe zu fettig geworden ist.

Wenn die Gäste schon warten und die Vorsuppe strotzt nur so vor Fett. Was hilft also nun auf die Schnelle?

Das erläutert Philipp Liebisch, einer der aktuell höchst dekorierten Köche in Sachsen-Anhalt, im MZ-Video.

Video: Tipps vom Experten und Sternekoch Philipp Liebisch aus Stolberg (Kamera, Schnitt: Maik Schumann)

Zur Person: Philipp Liebisch, 42, ist gebürtiger Berliner und arbeitet als Küchenchef und Food-&Beverage-manager im Romantikhotel Freiwerk in Stolberg.

2016 bis 2020 hatte er als Küchenchef im Restaurant Juwel im Hotel bei Schumann, Kirschau einen Michelin-Stern inne. Diverse Auszeichnungen wie etwa zum Top-50 Koch 2019 im Schlemmer Atlas machen ihn zweifellos zu einem der aktuell besten Köche in Sachsen-Anhalt.