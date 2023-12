Jetzt digital weiterlesen Unser digitales Angebot bietet Ihnen Zugang zu allen exklusiven Inhalten auf MZ.de sowie zur digitalen Zeitung. Sie sind bereits Abonnent? Hier Anmelden 4 Wochen für 0,00 € Jetzt registrieren und 4 Wochen digital lesen. 4 Wochen/ 0,00 € Wenn Sie bereits Zeitungs-Abonnent sind, können Sie die digitale Zeitung >>HIER<< bestellen.

Wallhausen/MZ. - Die Advents-und Weihnachtszeit ist auch für Meinrad Betschart eine Zeit, in der er sich gern an seine Kindheit erinnert. „Bei uns in der Schweiz hatte das Essen gar nicht so die Bedeutung“, sagte er. „Zumal man als Kind zu Weihnachten mehr mit den Geschenken beschäftigt war.“ Aber geprägt hat ihn die Zeit am Vierwaldstättersee im Kanton Schwyz, wo er aufgewachsen ist.