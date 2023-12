KULINARISCHE ADVENTSSERIE Mit Video: Vegetarische Alternative zur Weihnachtsgans? Karin Spiegel aus Sangerhausen serviert Nussbraten

Karin Spiegel, die Inhaberin des Naturkostladens in Sangerhausen, serviert ihrer Familie zu Weihnachten erstmals ein vegetarisches Gericht. Wie sie darauf gekommen ist und wie das Rezept lautet, lesen Sie hier. Bonus: Im Video erklärt Sternekoch Philipp Liebisch aus Stolberg, was man tun kann, wenn die Vorsuppe an Weihnachten zu fetthaltig geworden ist.