Ein Radfahrer wird in der Nacht auf der Wörmlitzer Straße schwer verletzt, das Genscher-Haus putzt sich zum Einheitsjubiläum heraus, die Saale Bulls müssen ihren verletzten Goalie ersetzen:

6.41 Uhr: In der Wörmlitzer Straße in Halle ereignete sich in der Nacht zum Dienstag um 4 Uhr ein schwerer Verkehrsunfall.

In der Wörmlitzer Straße in Halle kam es zu einem Zusammenstoß zwischen einem Radfahrer und einem Auto. Der Radfahrer wurde mit schweren Verletzungen in ein Krankenhaus eingeliefert. (Foto: Marvin Matzulla)

Ein Radfahrer wurde von einem Auto erfasst und mit schweren Verletzungen in ein Krankenhaus gebracht.

Handyverbot: Kalter Entzug in der Schule

6.27 Uhr: Seit Monaten debattieren Lehrer, Eltern, Politiker und Wissenschaftler - man möge sagen alle Erwachsenen - zum Handyverbot an Schulen.

Schülersprecherinnen des Elisabeth-Gymnasiums zum Handyverbot Nele Coccejus und Tamara Beardi. (Foto: Thisbe Westermann)

Hat eigentlich schon mal jemand die Schülerinnen und Schüler gefragt, die es betrifft? Wir haben in Halle mit einigen gesprochen.

35 Jahre Einheit: Genscher-Haus ganz neu

6.25 Uhr: Er war einer der Köpfe der Wiedervereinigung, die sich am Freitag zum 35. Mal jährt. Seine Rede 1989 in der Prager Botschaft ist bis heute legendär: Hans-Dietrich Genscher.

Zur Eröffnung der Bildungs- und Gedenkstätte in Reideburg war Hans-Dietrich Genscher 2009 zu seinem Geburtshaus gekommen. (Foto: Lutz Winkler)

In seinem Geburtshaus in Reideburg wird das Andenken des ehemaligen Bundesaußenminister gewahrt. Ein Denkmal gesetzt, das jetzt aufgefrischt wird.

Saale Bulls: Wer ersetzt den verletzten Goalie?

5.53 Uhr: Saale-Bulls-Goalie Kai Kristian musste sich schon in der Sommerpause einer Operation unterziehen und fällt nun erneut mehrere Wochen beim Eishockey-Oberligisten aus.

Bei den Bulls muss ein Ersatz für den verletzten Goalie Kai Kristian her. (Foto: Objektfoto)

Wie Bulls-Sportchef Christian Hommel mit der Hiobsbotschaft umgeht? Doch klar ist: Ein weiterer Goalie wird gebraucht, der den Bulls sofort helfen kann.