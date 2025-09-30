Die Umbaumaßnahmen am Riebeckplatz in Halle werden teurer. Die Stadt Halle muss für die Umverlegung einer Wasserleitung tief in die Tasche greifen.

Bauarbeiten an Wasserleitung für Zukunftszentrum in Halle teurer als geplant

Blick auf die Leitungsarbeiten am Rand des Riebeckplatzes.

Halle (Saale)/MZ. - Die Arbeiten zum Umbau des Riebeckplatzes in Halle kommen die Stadt teurer zu stehen als geplant. Der Stadtrat hat in der vergangenen Woche beschlossen, 2,2 Millionen Euro freizugeben, damit die Trinkwasserleitung neu verlegt werden kann, die unter dem Baugrundstück des Zukunftszentrums verläuft.