Kabelsketal. - Ihre Beute überführte sie: Die Polizei hat in Kabelsketal (Saalekreis) fünf mutmaßliche Kabeldiebe gestellt. Am Sonntag (28. September 2025) wurden auf einem Firmengelände im Ortsteil Gröbers 20 Kabeltrommeln gestohlen, wie die Polizei mitteilte. Wert des Diebesguts: etwa 120.000 Euro.

Im Zuge der Ermittlungen sollen die Polizisten in einer benachbarten Ortschaft auf den Ladeflächen auf zwei abgestellten Transportern fünf Kabeltrommeln gefunden haben. Diese konnten dem Diebstahl zugeordnet werden. Da sich jedoch niemand an den Transportern aufhielt, wurden diese überwacht.

In der Nacht zu Montag fuhr schließlich ein Auto mit fünf Insassen am Fundort vor. Die rumänischen Verdächtigen im Alter von 22 bis 44 Jahren versuchten zu flüchten, konnten jedoch festgenommen werden. Sie seien schon in der Vergangenheit mit Diebstählen in Erscheinung getreten, hieß es. Die Ermittlungen dauern an.