Sebastian Czaja führte die FDP in drei Berliner Abgeordnetenhauswahlen - Nun stellt er sich hinter Kai Wegner - warum?

Sebastian Czaja führte die Berliner FDP zuletzt dreimal in eine Abgeordnetenhauswahl, nun stellt er sich hinter die CDU. (Archivbild)

Berlin - Der stellvertretende FDP-Landeschef in Berlin, Sebastian Czaja, tritt aus seiner Partei aus. „Es besteht die Gefahr, dass eine radikalisierte Linkspartei Führungsverantwortung übernimmt“, sagte Czaja „Bild“. „Und da muss man sich eben die Frage stellen: Ist es nicht besser, ein bürgerliches Lager zu formen, zu unterstützen und das als engagierter Bürger zu tun? Und das will ich tun.“ Er wolle bei der Abgeordnetenhauswahl im Wahlkampf ein „bürgerliches Lager“ unterstützen, das sich hinter den Regierenden Bürgermeister Kai Wegner (CDU) stelle. Die Wahl ist am 20. September.

Czaja will Linke-Wahlsieg in Berlin verhindern

Czaja erklärte, er sei auch mit einigen Dingen, die Wegner in der Stadt zu verantworten habe, nicht zufrieden. Aber es gehe bei der anstehenden Wahl um „Richtungsentscheidungen für Berlin“. „Und da glaube ich schon, dass Kai Wegner dann auch die richtige Wahl für unsere Stadt ist. Und das gilt es jetzt, deutlich zu machen in den unterschiedlichsten Politikkonzepten“, sagte er. Der CDU, der mit dem ehemaligen Generalsekretär Mario Czaja auch sein Bruder angehört, will er nach eigener Aussage nicht beitreten.

Czaja hatte die FDP bei drei Abgeordnetenhauswahlen als Spitzenkandidat angeführt. Von 2016 an war er auch Fraktionschef, bis die Liberalen bei der Wiederholungswahl 2023 die Fünf-Prozent-Hürde verpassten.

Umfrage sieht keine Mehrheit mehr für Schwarz-Rot in Berlin

In einer am 25. Februar veröffentlichten Wahlumfrage des Instituts Insa für die „Bild“ kam die CDU auf 22 Prozent - das sind sechs Punkte weniger als bei der Wahl 2023. Die aktuelle schwarz-rote Koalition hätte nach der Umfrage allerdings keine Mehrheit mehr. Theoretisch möglich wären Dreierbündnisse - etwa aus SPD (16 Prozent), Linke und Grünen (jeweils 15 Prozent) oder aus CDU, SPD und Grünen. Die AfD käme auf 17 Prozent, die FDP würde mit vier Prozent dagegen erneut an der Fünf-Prozent-Hürde scheitern.

Wahlumfragen sind generell immer mit Unsicherheiten behaftet. Unter anderem erschweren nachlassende Parteibindungen und immer kurzfristigere Wahlentscheidungen den Meinungsforschungsinstituten die Gewichtung der erhobenen Daten. Umfragen spiegeln grundsätzlich nur das Meinungsbild zum Zeitpunkt der Befragung wider und sind keine Prognosen auf den Wahlausgang.