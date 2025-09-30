In der Wörmlitzer Straße in Halle ereignete sich am frühen Dienstagmorgen ein schwerer Verkehrsunfall. Ein Radfahrer wurde von einem Auto erfasst und mit schweren Verletzungen in ein Krankenhaus gebracht

Schwerer Verkehrsunfall in Halle: Radfahrer in südlicher Innenstadt von Auto erfasst

Halle (Saale)/MZ - In der Wörmlitzer Straße hat sich am frühen Dienstagmorgen ein schwerer Verkehrsunfall ereignet. Gegen 4 Uhr kam es dort zu einem Zusammenstoß zwischen einem Pkw und einem Radfahrer.