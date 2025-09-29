Erneute mussten Einsatzkräfte der Feuerwehr Halle in der Silberhöhe einen Brand löschen. Die Polizei ermittelt.

Die Feuerwehr musste in der Silberhöhe ein brennendes Auto löschen.

Halle (Saale)/MZ - Am späten Montagabend, gegen 23:00 Uhr, geriet in der Erhard-Hübener-Straße ein Pkw in Brand. Der Kia stand beim Eintreffen der Einsatzkräfte bereits in Flammen und konnte durch die Feuerwehr gelöscht werden.

Die Feuerwehr musste in der Silberhöhe ein brennendes Auto löschen. (Foto: Marvin Matzulla)

In den vergangenen Tagen und Wochen kam es im Stadtteil Silberhöhe bereits mehrfach zu Bränden. Erst am Montagmittag brannte dort ein Keller vollständig aus, wobei fünf Menschen verletzt wurden. Am Sonntag war zudem im Dachbereich eines Postverteilzentrums ein Feuer ausgebrochen.

Die Feuerwehr musste in der Silberhöhe ein brennendes Auto löschen. (Foto: Marvin Matzulla)

Die Polizei hat in allen Fällen die Ermittlungen aufgenommen. Auch eine vorsätzliche Brandstiftung kann nicht ausgeschlossen werden.