Seit Monaten debattieren Lehrer, Eltern, Politiker und Wissenschaftler - man möge sagen alle Erwachsenen - zum Handyverbot an Schulen. Hat eigentlich schon mal jemand die Schülerinnen und Schüler gefragt, die es betrifft? Die MZ hat mit einigen gesprochen.

An der Sekundarschule Am Fliederweg in Halle herrscht seit einigen Monaten Handyverbot.

Halle/MZ. - Irgendetwas muss passieren – so viel steht fest. Psychische Belastung, Aufmerksamkeitsstörungen und Schlafprobleme, all das sind Auswirkungen intensiver Handynutzung, legen Studien nahe. Anlass genug für eine Generaldebatte zum Thema Handyverbot an Schulen, in die sich kürzlich auch die Leopoldina in Halle eingeklinkt hat. In einem Diskussionspapier plädiert die Akademie der Wissenschaften eindeutig für eine eingeschränkte Nutzung in Bildungseinrichtungen.