Auf einer Wiese treffen sich am Wochenende Deutschlands beste Schäfer, um ihre Fähigkeiten zu messen. Dafür sind sie auf die Hilfe ihrer Hunde angewiesen.

300 Schafe galt es für die Schäfer, durch einen Parcours zu führen. Beobachtet wurden sie von vielen Besuchern.

Brambach/MZ. - Nur ein paar Sekunden braucht der Schäferhund, um wieder Ordnung in die Herde zu bringen: Mit zwei, drei Sätzen stobt er auf drei Schafe zu, die sich zum Fressen etwas von der Gruppe entfernt hatten, beim Anblick des Hundes aber wieder in die Gruppe einscheren. Hat der Kampfrichter den Fauxpas gesehen? Hat er. Schon macht er sich eine Notiz auf seinem Klemmbrett.