Wetthüten von 300 Schafen Deutschlands beste Schäfer treffen sich in Brambach
Auf einer Wiese treffen sich am Wochenende Deutschlands beste Schäfer, um ihre Fähigkeiten zu messen. Dafür sind sie auf die Hilfe ihrer Hunde angewiesen.
Aktualisiert: 30.09.2025, 10:00
Brambach/MZ. - Nur ein paar Sekunden braucht der Schäferhund, um wieder Ordnung in die Herde zu bringen: Mit zwei, drei Sätzen stobt er auf drei Schafe zu, die sich zum Fressen etwas von der Gruppe entfernt hatten, beim Anblick des Hundes aber wieder in die Gruppe einscheren. Hat der Kampfrichter den Fauxpas gesehen? Hat er. Schon macht er sich eine Notiz auf seinem Klemmbrett.