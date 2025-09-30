Fernwärmetrasse von Leuna nach Leipzig Wie Spergauer den per Enteignungsgesetz durchgesetzten Zugriff der Leipziger Stadtwerke auf ihre Felder stoppen wollen

Im Konflikt zwischen den Spergauer Landeigentümern und den Leipziger Stadtwerken hat nun eine erste Gerichtsverhandlung stattgefunden. Per Eilantrag wollen die Spergauer den Zugriff auf ihre Felder stoppen. Wie sie ihren Antrag begründen und wie das Gericht sich dazu positionierte.