Bulls-Sportchef Christian Hommel hatte bereits angekündigt, schnell auf den Ausfall Kristians reagieren zu wollen. Nun ist die Personalie perfekt: Daniel Allevana wechselt nach Halle.

Daniel Allevana feierte in der Saison 2022/23 mit dem EHC Red Bull München die Deutsche Meisterschaft

Halle/MZ/CKI - Die Saale Bulls haben nach dem verletzungsbedingten Ausfall von Stamm-Goalie Kai Kristian, der wegen einer Unterkörperverletzung eine unbestimmte Zeit nicht zur Verfügung steht, keine Zeit verloren und mit mit Daniel Allevana einen dritten Torhüter unter Vertrag genommen.