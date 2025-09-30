weather wolkig
Halle (Saale), Deutschland
  4. Vertrag gilt zunächst bis Dezember: Schneller Ersatz für verletzten Kristian: Bulls verpflichten Goalie mit DEL-Erfahrung

Bulls-Sportchef Christian Hommel hatte bereits angekündigt, schnell auf den Ausfall Kristians reagieren zu wollen. Nun ist die Personalie perfekt: Daniel Allevana wechselt nach Halle.

Aktualisiert: 30.09.2025, 12:20
Daniel Allevana feierte in der Saison 2022/23 mit dem EHC Red Bull München die Deutsche Meisterschaft
Daniel Allevana feierte in der Saison 2022/23 mit dem EHC Red Bull München die Deutsche Meisterschaft Foto: Red Bull München

Halle/MZ/CKI - Die Saale Bulls haben nach dem verletzungsbedingten Ausfall von Stamm-Goalie Kai Kristian, der wegen einer Unterkörperverletzung eine unbestimmte Zeit nicht zur Verfügung steht, keine Zeit verloren und mit mit Daniel Allevana einen dritten Torhüter unter Vertrag genommen. 