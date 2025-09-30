Freiwillige Feuerwehr in der Elsteraue Wasser marsch: Feuertaufe für neues Löschfahrzeug in Tröglitz
In Tröglitz gibt es gleich mehrere Gründe zum Feiern: Freiwillige Feuerwehr erhält neues Löschfahrzeug und die Kinder üben einen Löschangriff mit Wasser aus der Zisterne. Warum Ende Oktober wieder gefeiert wird.
Burtschütz/MZ. - Es ist endlich da: Das neue Tanklöschfahrzeug für die Freiwillige Feuerwehr Tröglitz. Es besitzt ein Fassungsvermögen von 4.000 Liter Löschwasser und eine topmoderne Ausstattung. Am Freitagabend fuhr das neue Schmuckstück schon mal in Burtschütz vor. In Dienst gestellt ist es freilich noch nicht. Das soll vermutlich im feierlichen Rahmen zur Einweihung des neuen Feuerwehr-Gerätehauses in Tröglitz Ende des Monats erfolgen. „Wir waren extra zwei Tage zur Schulung beim Feuerwehr-Hersteller Rosenbaum in Luckenwalde“, erzählt Alexander Reichstein. Er ist Maschinist bei der Feuerwehr und gewährte mit anderen Kameraden am späten Freitagnachmittag schon mal einen Blick auf die neue Technik im Fahrzeug.