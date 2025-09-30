In Tröglitz gibt es gleich mehrere Gründe zum Feiern: Freiwillige Feuerwehr erhält neues Löschfahrzeug und die Kinder üben einen Löschangriff mit Wasser aus der Zisterne. Warum Ende Oktober wieder gefeiert wird.

Zum Burtschützer Hof gehören zwei große Wasserspeicher mit einem Fassungsvermögen von insgesamt 200.000 Liter. Im Ernstfall dient der Vorrat als Löschwasser. Nach Fertigstellung der Bauarbeiten probierte die Freiwillige Feuerwehr Tröglitz aus, ob alles funktioniert und die Kinderwehr übte gleich mal einen Löschangriff.

Burtschütz/MZ. - Es ist endlich da: Das neue Tanklöschfahrzeug für die Freiwillige Feuerwehr Tröglitz. Es besitzt ein Fassungsvermögen von 4.000 Liter Löschwasser und eine topmoderne Ausstattung. Am Freitagabend fuhr das neue Schmuckstück schon mal in Burtschütz vor. In Dienst gestellt ist es freilich noch nicht. Das soll vermutlich im feierlichen Rahmen zur Einweihung des neuen Feuerwehr-Gerätehauses in Tröglitz Ende des Monats erfolgen. „Wir waren extra zwei Tage zur Schulung beim Feuerwehr-Hersteller Rosenbaum in Luckenwalde“, erzählt Alexander Reichstein. Er ist Maschinist bei der Feuerwehr und gewährte mit anderen Kameraden am späten Freitagnachmittag schon mal einen Blick auf die neue Technik im Fahrzeug.