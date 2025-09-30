In einer groß angelegten Bürgerumfrage konnten die Hallenser ihre Wünsche äußern, wie die 116,5 Millionen Euro investiert werden sollen, die die Stadt aus dem Sondervermögen der Bundesregierung bekommt. Die Meinungen sind eindeutig.

1.680 Hallenser befragt: Das soll mit den Millionen des Sondervermögens passieren

Blick auf die hallesche Altstadt: Die Stadtverwaltung darf sich über 116,5 Millionen Euro freuen. Doch wofür sollen sie ausgegeben werden?

Halle (Saale)/MZ. - Seit die Landesregierung vor zwei Wochen verkündet hat, wie das Infrastruktur-Sondervermögen der Bundesregierung in Sachsen-Anhalt verteilt wird, überlegen die Verantwortlichen in der halleschen Stadtverwaltung, wie sie die 116,5 Millionen Euro am besten investieren sollen, die die Stadt bekommt. Mit einer groß angelegten Umfrage hat der SPD-Stadtverband die Meinungen von 1.680 Hallensern eingeholt. Das Ergebnis ist eindeutig.