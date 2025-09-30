In einem Einkaufsmarkt in Wittenberg wird ein Dieb ertappt. Doch als ihn das Personal zur Rede stellt, rastet er aus. Was dann passiert, beschäftigt jetzt auch die Polizei.

Vorfall in Wittenberg: Verkäuferin stellt Ladendieb, doch der rastet aus

Ein bislang unbekannter Mann hat in einem Einkaufsmarkt in Wittenberg Waren gestohlen und bei seiner Flucht zwei Menschen verletzt.

Wittenberg/MZ - In einem Einkaufsmarkt in der Dessauer Straße in Wittenberg ist es am Montagmorgen zu einem Diebstahl mit anschließender Flucht gekommen. Wie das Wittenberger Polizeirevier am Dienstag mitteilt, hatte ein bislang unbekannter Mann gegen 7.15 Uhr mehrere Waren in seinen Rucksack und unter seine Jacke gesteckt. An der Kasse wollte er lediglich ein Brot bezahlen.

Als ihn das Personal daraufhin zur Rede stellte, wurde der Mann aggressiv. Er stieß zwei Personen, eine 35 Jahre alte Verkäuferin und einen 72-jährigen Kunden, zur Seite. Beide stürzten und erlitten leichte Verletzungen. Der Täter konnte mit dem Diebesgut entkommen.

Die Polizei hat ein Ermittlungsverfahren eingeleitet.