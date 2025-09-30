Das Lichterfest in Halle war schon abgesagt, doch nun scheint es wieder Hoffnung zu geben. Ein bekannter Gastronom hat seine Unterstützung signalisiert.

Hoffnung für das Lichterfest? Veranstaltung könnte doch stattfinden

Zum Lichterfest, das vom 31. Oktober bis 2. November stattfinden sollte, wurden auf dem Marktplatz immer tausende Kerzen aufgestellt - wie hier im Jahr 2018.

Halle (Saale)/MZ. - Ist es das sprichwörtliche Licht am Ende des Tunnels, das für das abgesagte Lichterfest in Halle zu sehen ist? Nach MZ-Informationen verdichten sich die Anzeichen dafür, dass das beliebte Volksfest möglicherweise doch stattfinden kann. Ein stadtbekannter Gastronom hat seine Unterstützung erklärt.