Eil
Beliebtes Volksfest in Halle Hoffnung für das Lichterfest? Veranstaltung könnte doch stattfinden
Das Lichterfest in Halle war schon abgesagt, doch nun scheint es wieder Hoffnung zu geben. Ein bekannter Gastronom hat seine Unterstützung signalisiert.
Aktualisiert: 30.09.2025, 17:28
Halle (Saale)/MZ. - Ist es das sprichwörtliche Licht am Ende des Tunnels, das für das abgesagte Lichterfest in Halle zu sehen ist? Nach MZ-Informationen verdichten sich die Anzeichen dafür, dass das beliebte Volksfest möglicherweise doch stattfinden kann. Ein stadtbekannter Gastronom hat seine Unterstützung erklärt.