Viele Änderungen für Bahnreisende in Dessau: Das verschiebt sich auf den Linien

Dessau-Roßlau/MZ. - Wenn am 14. Dezember der Fahrplan 2026 für den Regional- und Fernverkehr der Bahn in Kraft tritt, wird sich vor allem im Osten und Süden Sachsen-Anhalts, und damit auch in Dessau-Roßlau, einiges im Regionalverkehr ändern.

Der Ausbau des Mitteldeutschen S-Bahnnetzes und die deutschlandweiten Anpassungen des Fernverkehrs seien dafür verantwortlich, teilte nun der Nahverkehrsservice Sachsen-Anhalt (Nasa) mit. Betroffen sind gleich mehrere Linien.

Der RE13 zwischen Magdeburg und Leipzig, der auch über Dessau und Roßlau fährt, schafft die Strecke künftig in einer Stunde und 33 Minuten. Das ist sechs Minuten schneller als bisher. Damit verbunden sind veränderte Abfahrtszeiten (elf Minuten früher ab Magdeburg Hbf und 17 Minuten später ab Leipzig Hbf), die sich auf die Anschlüsse in Magdeburg-Neustadt, Roßlau, Dessau Hbf, Bitterfeld und Leipzig Hbf auswirken, aber auch einige derzeit bestehende Umsteigemöglichkeiten unmöglich machen.

„Positiv wirken die in den vergangenen Jahren sukzessive abgeschlossenen Ausbaumaßnahmen zwischen Dessau und Bitterfeld, wodurch auf immer mehr Abschnitten die Maximalgeschwindigkeit der Züge von 160 Kilometern pro Stunde ausgefahren werden kann“, so die Nasa.

Zwischen Dessau und Bitterfeld fahren künftig montags bis freitags fünf Züge pro Richtung innerhalb von zwei Stunden. Das Gesamtangebot ab Dessau Hbf setzt sich aus dem stündlichen RE13 nach Leipzig Hbf und Magdeburg Hbf, einer stündlichen S2 in den Leipziger Citytunnel und einer montags bis freitags zweistündlichen S8 nach Halle zusammen. Mit dem Angebot will die Nasa die starke Nachfrage auf dieser Strecke bedienen.

Neuer Bahn-Fahrplan: Änderungen bei Regional- und S-Bahnen

Auch Reisende in Richtung Salzlandkreis können sich freuen. Alle zwei Stunden wird die RB50 in Fahrtrichtung Aschersleben deutlich beschleunigt, indem die bisherige Haltezeit in Köthen von zehn Minuten auf eine Minute eingekürzt wird.

Änderungen gibt es auch bei der S8. Durch eine Angebotsausweitung auf der Strecke bleibt montags bis freitags die zweistündliche Direktverbindung mit der S8 erhalten, jedoch mit anderen Abfahrtszeiten. An Wochenenden wird die Verbindung mit Anschluss in Bitterfeld zwischen S2 und S8 hergestellt.