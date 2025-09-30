Rettung der Aue-Aylsdorfer Orgel Cremespeise statt Kerzenwachs: Orgelrestaurator entdeckt in Zeitz DDR-Snack im Pfeifenwald
Mit Puddingpulver unter der Pfeifenlade und jahrhundertealtem Staub auf den Knien begann in Aue-Aylsdorf der Abbau einer ganz besonderen Orgel. Wann das Instrument wieder zurückkehrt.
Aue-Aylsdorf/MZ. - „Welcher Orgelbauer sich während der Arbeit mal schnell eine Cremespeise zusammengerührt hat, ist nicht überliefert“, lacht Erik Deuerling. Der Orgelbauer der Firma Orgelbau Reinhard Hüfken aus Halberstadt hält in der behandschuhten Hand einen Abriss des Cremespeise-Pulvers „Sofix“.