Tina Frohberg betreibt seit fünf Jahren in Bad Dürrenberg die Fellfabrik. Was sie aus ihrer früheren Berufung mitbringt und warum der Besuch für Vierbeiner wichtig ist

Tina Frohberg von der Fellfabrik aus Bad Dürrenberg hat ihren vierbeinigen Kunden Ben Hermann frisch gepflegt und frisiert.

Bad Dürrenberg/MZ. - Fröhlich wirbelt Ben Hermann durch das Studio der Fellfabrik. Gerade fertig geworden, gibt es von Tina Frohberg noch ein Leckerli und reichlich Kuscheleinheiten. Bekannt aus Merseburgs Stadtverwaltung ist der Hund einer von zahlreichen Vierbeinern, die von der 36-Jährigen verwöhnt und gepflegt werden.