Hunde- und Katzensalon Warum die Fellfabrik „mehr als Schickimicki“ ist
Tina Frohberg betreibt seit fünf Jahren in Bad Dürrenberg die Fellfabrik. Was sie aus ihrer früheren Berufung mitbringt und warum der Besuch für Vierbeiner wichtig ist
30.09.2025, 18:00
Bad Dürrenberg/MZ. - Fröhlich wirbelt Ben Hermann durch das Studio der Fellfabrik. Gerade fertig geworden, gibt es von Tina Frohberg noch ein Leckerli und reichlich Kuscheleinheiten. Bekannt aus Merseburgs Stadtverwaltung ist der Hund einer von zahlreichen Vierbeinern, die von der 36-Jährigen verwöhnt und gepflegt werden.