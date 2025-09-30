Ortsumfahrung Halle-Bruckdorf Freie Wähler fordern: Neues Wohngebiet im Norden von Bruckdorf verhindern, um Ortsumfahrung zu bauen

Das Planungsverfahren für die Ortsumfahrung südlich von Bruckdorf ist in vollem Gange. Aufgrund der unsicheren Finanzierung machen die Freien Wähler sich nun erneut für einen bereits abgewählten Streckenverlauf stark.