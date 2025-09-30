Ortsumfahrung Halle-Bruckdorf Freie Wähler fordern: Neues Wohngebiet im Norden von Bruckdorf verhindern, um Ortsumfahrung zu bauen
Das Planungsverfahren für die Ortsumfahrung südlich von Bruckdorf ist in vollem Gange. Aufgrund der unsicheren Finanzierung machen die Freien Wähler sich nun erneut für einen bereits abgewählten Streckenverlauf stark.
30.09.2025, 17:57
Halle (Saale)/MZ. - „Bruckdorf braucht die Ortsumfahrung“, sagt Falko Kadzimirsz und verweist auf Schätzungen, nach denen das Möbelhauses XXXL Lutz künftig über Zehntausend Menschen täglich ins südöstliche Halle locken könnte. Mit so viel Verkehr „ist Bruckdorf überlastet“, so der Vorsitzende der Freien Wähler Halle.