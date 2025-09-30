Eil
Jubiläum in Zeitzer Stiftsbibliothek Einzigartige Schätze auf Papier: Warum die Zeitzer Stiftsbibliothek gleich mehrere Gründe zum Feiern hat
Vor zwanzig Jahren zogen die akut bedrohten Sammlungen der Stiftsbibliothek in das Torhaus von Schloss Moritzburg.
30.09.2025, 16:00
Zeitz/MZ. - Nicht nur Buchliebhaber und Fachgelehrte wissen es längst: Zeitz spielt in der 1. Liga auf dem Gebiet historischer Bibliotheken. Gemessen am Alter ihres Buchbestandes, der über 1.000 Jahre Geschichte in sich vereint, ist es zwar ein eher kleines Jubiläum, aber zumindest vor großem Hintergrund, denn seit 2005 ist die Zeitzer Stiftsbibliothek mit ihren 40.000 Bänden im barocken Torhaus von Schloss Moritzburg zu finden.