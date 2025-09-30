Vor zwanzig Jahren zogen die akut bedrohten Sammlungen der Stiftsbibliothek in das Torhaus von Schloss Moritzburg.

Einzigartige Schätze auf Papier: Warum die Zeitzer Stiftsbibliothek gleich mehrere Gründe zum Feiern hat

Ehrendomherr Ernst-Albert Naether erhielt für sein jahrelanges ehrenamtliches Engagement vom Saale-Unstrut-Elster-Verein den Heinrich-von-Veldeke-Preis, der in diesem Jahr zum dritten Mal verliehen wurde.

Zeitz/MZ. - Nicht nur Buchliebhaber und Fachgelehrte wissen es längst: Zeitz spielt in der 1. Liga auf dem Gebiet historischer Bibliotheken. Gemessen am Alter ihres Buchbestandes, der über 1.000 Jahre Geschichte in sich vereint, ist es zwar ein eher kleines Jubiläum, aber zumindest vor großem Hintergrund, denn seit 2005 ist die Zeitzer Stiftsbibliothek mit ihren 40.000 Bänden im barocken Torhaus von Schloss Moritzburg zu finden.