Chantal sorgt für Staunen Vier Pfoten zu Besuch in Sandersdorfer Kita
Hundetrainer Florian Bäumlinger zeigt Kindern in der Kita Pfingstanger spielerisch, wie sie respektvoll mit Hunden umgehen und gleichzeitig Ängste abbauen können.
Aktualisiert: 30.09.2025, 18:09
Sandersdorf/MZ. - Die Kinder der Kita „Pfingstanger“ in Sandersdorf haben besonderen Besuch bekommen. Hundetrainer Florian Bäumlinger kam mit seiner jungen Hündin Chantal vorbei. Vier Monate ist diese alt, neugierig und voller Energie. Die Mädchen und Jungen erlebten eine spannende Begegnung.