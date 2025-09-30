Hundetrainer Florian Bäumlinger zeigt Kindern in der Kita Pfingstanger spielerisch, wie sie respektvoll mit Hunden umgehen und gleichzeitig Ängste abbauen können.

Vier Pfoten zu Besuch in Sandersdorfer Kita

Kinder der Kita „Pfingstanger“ erleben den Hundetrainer Florian Bäumlinger und mit der jungen Hündin Chantal.

Sandersdorf/MZ. - Die Kinder der Kita „Pfingstanger“ in Sandersdorf haben besonderen Besuch bekommen. Hundetrainer Florian Bäumlinger kam mit seiner jungen Hündin Chantal vorbei. Vier Monate ist diese alt, neugierig und voller Energie. Die Mädchen und Jungen erlebten eine spannende Begegnung.