Der langjährige Eisleber Ordnungsamtsleiter Norbert Schulze tritt zum 1. Oktober in den Ruhestand. Wie es ihn von der Helbraer August-Bebel-Hütte in die Stadtverwaltung verschlagen hat.

Eisleben/MZ. - Sein letzter Arbeitstag ist noch einmal lang geworden. Denn wie in allen Behörden ist auch in der Eisleber Stadtverwaltung der Dienstag der klassische Sprechtag – mit entsprechend längeren Öffnungszeiten. Für Norbert Schulze ist das kein Problem. „Dienst ist Dienst“, sagt er, „bis zum letzten Tag.“ Der langjährige Ordnungsamts- und Fachbereichsleiter, der am Dienstag auch seinen 64. Geburtstag gefeiert hat, tritt zum 1. Oktober in den Ruhestand. Für diesen Tag hat er zu einem kleinen Empfang in die Eisleber Feuerwehr eingeladen.