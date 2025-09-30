Abwechslungsreiche Wege, idyllische Waldpassagen und Stempelstationen: 40 Wanderer erkundeten bei der „Seeland Runde“ das Gebiet rund um Schadeleben und den Hakel. Im nächsten Frühjahr steht bereits die nächste Tour an.

Schadeleben/MZ. - Matschige Waldpfade, steinige Abschnitte, Feld- und Asphaltwege: So abwechslungsreich wie der Untergrund zeigte sich auch die Landschaft, die die 40 Teilnehmer der Hakel-Wanderung am Sonnabend erlebten. Vom Sportplatz in Schadeleben aus führte die Strecke über 26 Kilometer zunächst über den Lausehügel, dann weiter zu Phillips Galgenberg, der mit 213 Metern als höchste Erhebung im Salzlandkreis gilt.