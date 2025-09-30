Rita und Andreas Knolle haben in Teuchern eine offizielle Sammelstelle für den Verein „Kronkorken fürs Kinderhospiz“ eröffnet. Wie sie damit schwerkranken Kindern helfen.

Rita und Andreas Knolle haben in Teuchern die erste offizielle Sammelstelle für den Verein „Kronkorken fürs Kinderhospiz“ eröffnet.

Teuchern - Für viele ist es nur ein kleines Stück Metall, das achtlos im Müll landet. Nicht so für Rita Knolle und ihren Mann Andreas aus Teuchern. Sie sind seit Kurzem offizielle Sammelstelle des „Vereins Kronkorken fürs Kinderhospiz“, der seinen Sitz in Thangelstedt bei Weimar hat und in Thüringen und Sachsen bereits über 450 offizielle Sammelstellen hat. Nun gehört auch Teuchern mit dazu.