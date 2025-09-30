Schluss mit Eisenbahnromantik: Dass die Bahn andere Pläne für das DB Museum an der Berliner Brücke hat, sorgt bundesweit für Empörung. Nun ist auch klar: Halle schaut künftig in die Röhre.

Aus für DB Museum Halle - So weit müssen Eisenbahnfans künftig fahren

Die Schnellzugdampflok 03 1010 soll auch künftig öffentlich zu sehen sein - aber eben nicht mehr wie hier in Halle.

Halle (Saale)/MZ. - Das Aus für das DB Museum in Halle zum Ende des Jahres sorgt auch bundesweit für Wirbel. „Wenn ein Unternehmen von Leuten ohne Stallgeruch geführt wird, fehlt dort jegliches Verständnis für die eigene Herkunft und Historie. So auch bei der Bahn“, kritisiert etwa Nikolaus Jöckel aus Offenbach. Und jetzt ist auch klar: Für Halle gibt es kein Trostpflaster.