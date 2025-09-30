weather wolkig
Halle (Saale), Deutschland
Personalreport der Stadtverwaltung Dessau-Roßlau Ausweg gesucht: Personal fehlt und wird teurer

Die Stadt Dessau-Roßlau kämpft gegen Überalterung und Fachkräftemangel. Zwar ist die Zahl der Stellen gestiegen, dennoch fehlen in einigen Bereichen Mitarbeiter.

Von Sylke Kaufhold 30.09.2025, 15:00
Dessau-Rosslau/MZ. - Die Stadtverwaltung hat Personalsorgen. Immer wieder wird dieses Thema in den politischen Ausschüssen des Stadtrates diskutiert. Etliche Stellen sind nicht besetzt, Aufgaben können nicht erledigt werden, weil die zuständigen Mitarbeiter krank sind – „wir schaffen das nicht, wir haben keine Leute dafür" ist ein häufiges Argument für Arbeit, die liegenbleibt oder länger dauert.