Wirtschaft und Stadtgeschichte Halle und die Autos: Aufschwung mit Aufbauten
Egal ob Limousinen, Lastwagen oder Omnibusse: Halle wurde zu Beginn des 20. Jahrhunderts zu einem führenden Standort im Karosseriebau.
30.09.2025, 11:53
Halle/MZ. - Das Foto zeigt einen Anhänger mit Werbung auf den Seitenwänden. Die etwas eigenwillige Rechtschreibung und der stakkatohafte Stil nehmen der Botschaft nicht die Aussagekraft: „Seeleke, Bremse, Ruck und Stossfrei“. Deutlich kleiner wird noch auf „Seeleke-Patente im In- und Ausland“ verweisen. Das Bild hat dokumentarischen Charakter.