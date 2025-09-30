weather wolkig
Halle (Saale), Deutschland
  1. MZ.de
    2. >
  2. Lokal
    3. >
  3. Nachrichten Weißenfels
    4. >

  4. Schaufenster in Weißenfelser Einkaufsstraße: Leerstand, doch keine leeren Fenster: Welche Aktion Jüdenstraße beleben soll

Schaufenster in Weißenfelser Einkaufsstraße Leerstand, doch keine leeren Fenster: Welche Aktion Jüdenstraße beleben soll

Seit einiger Zeit soll eine Aktion Schaufenster in der Weißenfelser Jüdenstraße aufwerten. Nun stellt sich dort die Stadtbibliothek vor. Wie viele Menschen die Bücherei in diesem Jahr bislang besucht haben.

Von MARTIN WALTER 30.09.2025, 10:00
Denise Demnitz (links), Wirtschaftsförderin der Stadt Weißenfels, und Bibliotheksleiterin Sandra Baumgart stellen die Schaufensteraktion der Stadtbibliothek an der Jüdenstraße 5 vor.
Denise Demnitz (links), Wirtschaftsförderin der Stadt Weißenfels, und Bibliotheksleiterin Sandra Baumgart stellen die Schaufensteraktion der Stadtbibliothek an der Jüdenstraße 5 vor. Foto: Martin Walter

Weissenfels/MZ. - Seit einigen Monaten soll mit einer Plakataktion wenn schon nicht dem zunehmenden Leerstand an sich, so doch den leeren Schaufenstern in der Weißenfelser Jüdenstraße entgegengewirkt werden. Nachdem in den Schaufenstern der Hausnummer 5, das der Stadt gehört, bereits eine Ausstellung von Schülern des Goethegymnasiums, eine zum Schuhmuseum und eine zu „Ost-West-Frauen“ zu sehen waren, ist nun die Stadtbibliothek an der Reihe.