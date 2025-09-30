Seit einiger Zeit soll eine Aktion Schaufenster in der Weißenfelser Jüdenstraße aufwerten. Nun stellt sich dort die Stadtbibliothek vor. Wie viele Menschen die Bücherei in diesem Jahr bislang besucht haben.

Denise Demnitz (links), Wirtschaftsförderin der Stadt Weißenfels, und Bibliotheksleiterin Sandra Baumgart stellen die Schaufensteraktion der Stadtbibliothek an der Jüdenstraße 5 vor.

Weissenfels/MZ. - Seit einigen Monaten soll mit einer Plakataktion wenn schon nicht dem zunehmenden Leerstand an sich, so doch den leeren Schaufenstern in der Weißenfelser Jüdenstraße entgegengewirkt werden. Nachdem in den Schaufenstern der Hausnummer 5, das der Stadt gehört, bereits eine Ausstellung von Schülern des Goethegymnasiums, eine zum Schuhmuseum und eine zu „Ost-West-Frauen“ zu sehen waren, ist nun die Stadtbibliothek an der Reihe.