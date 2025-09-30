Ein Feuer hat vor einigen Tagen eine Unterkunft für Asylberber in Friedersdorf zerstört. Am Brandort hatte die Polizei einen 27-jährigen Bewohner festgenommen. Warum er nun wieder freigelassen wurde.

Brand in Asyl-Unterkunft - Verdächtiger Bewohner wieder auf freiem Fuß

Die Unterkunft wurde durch die Flammen unbewohnbar gemacht.

Friedersdorf/MZ. - Der im Zusammenhang mit dem Brand einer Unterkunft für Asylbewerber in Friedersdorf am Donnerstagmorgen festgenommene Verdächtige wurde wieder freigelassen. Laut Staatsanwaltschaft und Polizei befindet sich der 27-jährige Mann nun aber wieder auf freiem Fuß.