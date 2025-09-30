Für seine Verdienste um Staats- und Verwaltungsrecht ist der Jura-Professor Winfried Kluth aus Halle mit dem Landesverdienstorden geehrt worden. Was ihn antreibt, bei seiner Forschung immer wieder den Bezug zur Praxis zur suchen.

Immer wieder mitten ins Leben: Warum ein Jura-Professor aus Halle Studenten Gesetze schreiben lässt

Jura-Professor und neuerdings Träger des Landverdienstordens: Winfried Kluth in der rechtswissenschaftlichen Bibliothek der Martin-Luther-Universität.

Halle (Saale)/MZ. - Gerade kämpft Winfried Kluth vor Gericht für Halles Stadtkasse. „Ich vertrete die Stadt bei der Suche nach den verlorenen Einwohnern“, sagt der Jura-Professor, der an der Martin-Luther-Universität den Lehrstuhl für Öffentliches Recht innehat. Der sogenannte Zensus des Statistischen Landesamts hatte im Jahr 2022 für Halle knapp 227.000 Einwohner gezählt, 16.000 weniger, als das städtische Melderegister ausweist. Dabei geht es um bares Geld: Der Stadt entgehen dadurch nach eigener Berechnung Steuerzuweisungen von 11,6 Millionen Euro pro Jahr.