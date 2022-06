Syntainics MBC: So sieht die Kaderplanung 2022/23 aus

Das Gesicht des Syntainics MBC aus Weißenfels wird sich in der Basketball-Bundesliga verändern. Alle Personalien im Überblick.

In der Stadthalle Weißenfels trägt der Syntainics MBC seine Heimspiele in der Basketball-Bundesliga aus.

Weißenfels/MZ - Der Syntainics MBC geht auch in der Saison 2022/23 wieder in der Basketball-Bundesliga an den Start. Nach dem Klassenerhalt läuft aktuell die Kaderplanung beim Team von Headcoach Igor Jovovic und seinen Assistenten Djordje Pantelic und Dimitrios Antoniadis.

Erste Entscheidungen sind schon gefallen, andere stehen noch aus. Wir geben einen Überblick, wie der MBC-Kader aussehen wird. (Stand: 7. Juni 2002)

Diese Spieler stehen beim Syntainics MBC für 2022/23 unter Vertrag

Diese MBC-Spieler haben noch keinen Anschlussvertrag für 2022/23

Nikola Rebic (Aufbau)

Jamel Morris (Aufbau)

Sergio Kerusch (Flügel)

Reggie Upshaw (Flügel)

Johannes Richter (Flügel)

Sandro Antunovic (Center)