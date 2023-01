Syntainics MBC reagiert mit Zugang auf erneute schwere Verletzung

Weißenfels/dpa - Der Syntainics MBC hat sich nach dem langfristigen Ausfall von Spielmacher Mario Ihring noch einmal verstärkt. Der Basketball-Bundesligist aus Weißenfels vermeldete am Donnerstag die Verpflichtung von Scottie Reynolds.

Der 35 Jahre alte US-Amerikaner wird am Freitag erwartet und soll am Sonntag gegen Ulm bereits für den MBC auflaufen. Für Reynolds ist der Club aus Sachsen-Anhalt bereits die 15. Station in Europa, er war bereits für bekannte Vereine wie Besiktas Istanbul, Zenit St. Petersburg und Cibona Zagreb aktiv.

Mario Ihring fehlt Syntainics MBC mindestens zwei Monate

Nach Top-Scorer Kris Clyburn musste der MBC auch den längeren Ausfall von Ihring verkraften. Beim Slowaken wurde eine Schambeinentzündung diagnostiziert, durch die er mindestens zwei Monate ausfällt.

„Nachdem wir zuletzt mit tollem Team-Basketball begeistern konnten, ist der Ausfall von zwei Aufbauspielern ein herber Rückschlag“, sagte Manager Martin Geissler. „Mit Scottie Reynolds haben wir den bestmöglichen Spieler verpflichten können, der momentan auf dem Markt war. Mit seinem Erfahrungsschatz wird er unser Team bereichern.“