Bandsalat, Faxgerät, Telefonzelle – was für mich einst gebräuchlich und heute noch im Wortgebrauch verständlich ist, lässt meine Kinder mit den Schultern zucken. Klar, die Zeit dreht sich weiter ... Wieso eigentlich „dreht“, könnte der Nachwuchs jetzt fragen? Die Kids von heute kennen die Zeit vor allem digital! Aber ist Uhren-Lesen nicht Schulstoff in der ersten, zweiten Klasse? Ist es! Nur bei uns zu Hause etwa gibt es gar keine analogen Uhren mehr. Aus den Augen, aus dem Sinn. Der Lehrerverband schätzt, dass zehn bis 20 Prozent der Kinder keine analogen Uhren mehr lesen können. In England sei das Problem sogar noch viel größer, habe ich gelesen. Ist das nicht verrückt? Jetzt sind wir Eltern gefragt. Wie lange brauche ich zur Schule? Wann ist Mama von der Arbeit zurück? Mit den Zeigern lässt sich Zeitverständnis viel besser vermitteln – auch wenn es komplex ist: 60 Sekunden, zwölf Stunden mal zwei. Packen wir es an, die Zeit ist es wert.



I am Jessica Quick and I have two children, 11 and 14 years old.

Was Familien in Sachsen-Anhalt interessieren könnte

Ringelröteln in der Schwangerschaft: Kinder haben großfleckige Rötungen, erst auf den Wangen, später auch am restlichen Körper. Eine eher ungefährliche Infektion, doch sie kann für das ungeborene Kind tödlich sein.

Kleiner Kiefer, schiefe Zähne: Huch, die neuen Eckzähne des Kindes brechen aber weit oben durch? Fehlstellungen wie diese kann eine Zahnspange beheben. Eltern fragen sich: Wie teuer wird das – und wann zahlt die Krankenkasse?

Kinderseele und Körpergefühl: Psychotherapeutin Julia Tanck erklärt, was Eltern tun können, damit ihre Kinder trotz TikTok und Co. ein gesundes Körperbild entwickeln.

Schlechte Noten für die Realschüler: Im Schnitt reicht es nur für die Note 4 in Mathematik bei den Sekundarschul-Prüfungen in Sachsen-Anhalt. In Deutsch und Englisch gibt es minimale Veränderungen im Vergleich zum Vorjahr.

Sicher verreisen: Der Sommer steht vor der Tür, und wer in Sachsen-Anhalt verreisen kann, hängt vielleicht den Caravan an den Haken. Kinder sollten jedoch auf keinen Fall während der Fahrt im Wohnwagen sitzen.

Guter UV-Schutz, ohne bedenklichen Inhalt: Das ist bei Sonnencremes speziell für Kinder umso wichtiger. Doch in einigen hat „Öko-Test“ den Weichmacher DnHexP entdeckt. Was Eltern wissen müssen.

Kritik an offenen Kita-Konzepten: Viele Kinder in Sachsen-Anhalt haben Schulprobleme. Mediziner und Bildungsexperten sehen dafür auch die offene Arbeit in Einrichtungen als Grund. Wie das in den Kitas ankommt

Eltern am Limit: In Deutschland und speziell in Sachsen-Anhalt sind Großfamilien eine echte Seltenheit. Doch es gibt sie. Ein siebenfacher Vater aus Halle erzählt, wie es sich anfühlt, in einer Großfamilie zu leben.

Spielerisch lernen motiviert zu besseren Leistungen: Anna und Maja aus der vierten Klasse der Goethe-Grundschule in Halberstadt probieren sich beim Programmieren von Lego-Technik aus. (Foto: Sabine Scholz)

Wo Leistung Spaß macht: Die Goethe-Grundschule in Halberstadt (Landkreis Harz) ist Teil eines bundesweiten Projektes. Hier werden Kinder besser gefördert.

Kinderintensivpflege: Nach Jahren als Ruine bietet eine Fabrikantenvilla auf dem Holzplatz in Halle nun Kindern Platz, die intensive Pflege brauchen. Beharrlichkeit macht es möglich.

Der Schritt ins Erwachsensein: In das Erwachsenenalter traten Jugendliche jetzt in Klötze im Altmarkkreis ein. Die Resonanz auf die Jugendweihe dort ist ungebrochen.

Montessori-Grundschule wird 20 Jahre alt: Die Freie Schule Schönebeck im Salzlandkreis feiert in diesem Monat einen runden Geburtstag. Schulleiterin Gundula Pöhlmann-Kneissl blickt mit der Volksstimme zurück.

Eis-Ranking: Eis essen zu gehen ist nicht nur Zuckerschlecken, sondern kann auch ganz schön weh tun. Denn in den Großstädten kostet eine Kugel Eis inzwischen oft mehr als zwei Euro. Wie teuer ist das Eis in Halle und Magdeburg?

Besonderes Kinderheim: In Hettstedt (Landkreis Mansfeld-Südharz) will die Stiftung Kinderheim Harkerode mit dem „Kupferblümchen“ seine Einrichtung erweitern und dabei sogar Modellcharakter haben, denn es soll eine Besonderheit geben.

KINDERMUND: Was Kinder so Lustiges von sich geben ...

Vitali, 5 Jahre alt, macht auf sich aufmerksam:

"Mir ist ganz kalt. Schau doch mal, ich habe überall Gänseblümchenhaut!" Vitali (5)

Kultur mit den Kids: unsere Ausgehtipps für Familien in Sachsen-Anhalt

Auch am kommenden Wochenende gibt es in Sachsen-Anhalt viele interessante Veranstaltungen für Familien. Wir zeigen einige Ausgehmöglichkeiten für Groß und Klein: Wo ist was los, neben Magdeburg und Halle?

Landwirt Martin Beck aus Keutschen sieht beste Voraussetzungen für eine gute Erdbeerernte 2024, zum Beispiel auf seinem Feld am Bäumchen an der B91. (Foto: Diana Dünschel)

Sommer ist Erdbeer-Zeit: Im südlichen Saalekreis hat die Erdbeer-Saison begonnen. Mehrere Felder, darunter das Erdbeerparadies am Bäumchen, laden zum Selbstpflücken ein. Durch den Regen konnten die Erdbeeren gut wachsen.

Spiel, Spaß und Wasser in Bad Dürrenberg: Die Landesgartenschau in Bad Dürrenberg ist auch für die Jüngsten ein Highlight. Unsere Testerinnen haben fünf Tipps, womit die Laga bei Kindern punkten kann.

Skate- und Gartenvergnügen in Wittenberg: In kurzer Zeit entsteht auf einer Brachfläche in der Innenstadt Wittenbergs eine Sport- und Verweilstätte. Wie die ersten Reaktionen am Tag der Eröffnung auf das neue Angebot ausfallen.

Karls Erlebnis-Dorf in Döbeln: Am 19. Juli wird im Karls Erlebnis-Dorf in Döbeln eine neue Attraktion eröffnet. Was die Besucher erwartet und wie viel der Eintritt kostet.

Musik, Bewegung und kreatives Schaffen: Am 8. Juni laden die Händel-Festspiele in Halle zum Familiennachmittag ins Händel-Haus. (Foto: David Eckmann)

Familienfest im Händel-Haus Halle

Auch in diesem Jahr laden die Händel-Festspiele wieder Kinder, Eltern und Großeltern in den Hof des Händel-Hauses ein. Wer nicht schon da ist, den geleitet Stelzenläufer Martin Eickmann vom Konzert in der Ulrichskirche zum Familienfest, wo er natürlich auch Stelzenlauf für Kinder anbietet. Theresa Ivanovic führt in ihrem Workshop in die bezaubernden Möglichkeiten von Gymnastikbändern ein. Josefine Grütt wird zu kreativer Papiergestaltung einladen. Auf dem Hof warten Instrumentenbau und natürlich das beliebte Plätzchen verzieren mit der Firma Kathi auf die kleinen und großen Kinder.



Familien sind mit ihren Kindern bis ca. 12 Jahren sind herzlich eingeladen, sich an unterschiedlichen kreativen und aktiven Angeboten auszuprobieren.

Datum: 8. Juni, 15-18 Uhr, Händel-Haus

Kinder musizieren für Kinder in der Ulrichskirche in Halle

Kinder an die Klangwelt des musikalischen Barock heranzuführen, ist das Anliegen dieses Familienkonzerts in der Ulrichskirche. Das Motto: Kinder musizieren für Kinder. In einem größer angelegten Projekt haben sich erstmals die Händel-Festspiele in Göttingen und Halle zusammengeschlossen und mit Kindern/Jugendlichen gemeinsam ein Konzertprogramm mit verschiedenen Zugängen zur Musik vorbereitet. Interaktive Elemente mit dem Publikum sollen die musikalischen Eindrücke vertiefen. Natürlich dürfen dabei die schon fast als kindgerecht geltenden Klassiker Feuerwerks- und Wassermusik nicht fehlen.

Datum: 8. Juni, 14.30 Uhr, Konzerthalle Ulrichskirche

Linolschnitt im Bauhaus Dessau

Im Workshop "Linolschnitt" wird unter der Leitung Katrin Zicklers allen Teilnehmern ab 14 Jahren der Linolschnitt nahe gebracht – nicht so wie früher in der Schule, sondern eher experimentell. Erprobt wird die Anwendung der verlorenen Platte, der Stempeldruck und Monotypien. Das ermöglicht, mit vielen Farben zu arbeiten und sich in der Fläche auszuprobieren. Es entstehen Muster – streng und abstrakt oder floral. In Reihung gedruckt, ergibt sich vielleicht ein Geschenkpapier. Die Teilnahme ist kostenfrei.

Datum: 8. Juni, 11-14 Uhr, 14+, Bauhaus Dessau

Neue Mitmach-Ausstellung der LutherMuseen

Gerade präsentieren die LutherMuseen in Luthers Sterbehaus in Eisleben und in Luthers Elternhaus in Mansfeld die Mitmachausstellung „1525! Aufstand für Gerechtigkeyt“. Kirchen, Klöster und Burgen gingen in Flammen auf, als im Jahr 1525 die einfache Bevölkerung gegen ihre geistliche und weltliche Herrschaft aufbegehrte, auch in Mitteldeutschland. Doch wie kam es eigentlich zu diesem Aufstand?

In der Mitmachausstellung „1525! Aufstand für Gerechtigkeyt“ in Eisleben und Mansfeld lässt sich das auf ungewöhnliche Weise nachvollziehen: Ein großes begehbares Spielbrett ermöglicht es den Besuchern, in die Rollen der damals Beteiligten zu schlüpfen und die Zeit unmittelbar vor dem Aufstand aus verschiedenen Perspektiven zu erleben. Durch die interaktiven Elemente wird der Bauernkrieg von 1525 für große und kleine Gäste lebendig und greifbar. Die neue Mitmachausstellung wird bis zum

6. Januar 2026 gezeigt. Sie ist der Auftakt zur Landesausstellung Sachsen-Anhalt „Gerechtigkeyt 1525“.

Datum: 10-18 Uhr, LutherMuseen

2. Kindermusiktag auf der Laga in Bad Dürrenberg

An diesem Samstag ist es soweit: Der 2. Kindermusiktag des Chorverband Sachsen-Anhalt findet statt. Kinder von 4 bis 11 Jahren sind eingeladen, Musik und Singen auszuprobieren. Beim finalen Mitmach-Bühnenprogramm kommen alle Familienmitglieder auf ihre Kosten. Es wird gebastelt, gesungen, mit dem ganzen Körper Musik gemacht und vieles mehr.



Der Kindermusiktag findet in Kooperation mit der Landesgartenschau statt. Der Eintritt für Kinder bis 15 Jahre ist frei. Eltern müssen den Eintritt für die Landesgartenschau bezahlen.

Datum: 8. Juni, ab 14 Uhr, für Kinder von 4 bis 11 Jahren, Landesgartenschau Bad Dürrenberg

Die Premiere von "Urmel aus dem Eis" verspricht lustig zu werden. (Foto: Harztheater)

Premiere von "Urmel aus dem Eis" in Halberstadt

Und darum geht's im Kinder- und Familienstück "Urmel aus dem Eis": Alle beneiden den berühmten Tierforscher Professor Habakuk Tibatong und seine Gabe, Tieren das Sprechen beizubringen. Als an den Strand der kleinen Insel Titiwu, wo er mit seinen Quasseltieren Hausschwein Wutz, Waran WaWa und Ping Pinguin lebt, ein Eisberg an Land gespült wird, in dem sich ein urzeitliches Ei befindet aus dem auch noch ein quasi ausgestorbenes Urmel schlüpft, ist die Aufregung der „Mupfelbewohner“ groß. Doch die Freude der tierischen Freunde währt nicht lange, denn die Neuigkeit weckt auch die Gier von Tibatongs Widersachern, die das Urmel fangen wollen – tot oder lebendig. Und so beginnt eine aufregende Jagd. Ob es den Tieren gelingen, ihren neuen Freund zu retten, erzählt die mit vielen phantasievollen Sprachfacetten gespickte Geschichte von Max Kruse, die schon mit den Verfilmungen die Kinderherzen im Sturm erobert hat.

Datum: 8. Juni, 15 Uhr, Hans-Auenmüller-Platz (Theatervorplatz), Harztheater

Campusfest in Wernigerode

An diesem Samstag bricht das Campusfieber aus. Die Hochschule Harz präsentiert sich fachlich, familiär und in bester Feierlaune: Besucher, Studieninteressierte, Schülerinnen und Schüler sowie Hochschulangehörige sind eingeladen, wenn drei Veranstaltungen – der Tag der offenen Tür, das Absolventen-Treffen und das Campusfest – zu einem Event verschmelzen. Während von 10 bis

14 Uhr in Wernigerode und Halberstadt Informationen rund ums Studienangebot im Mittelpunkt stehen, verwandelt sich der Wernigeröder Campus anschließend in ein Musikfestival-Gelände.



Tagsüber ist in Wernigerode auch für ein buntes Familienprogramm gesorgt. Die Kleinsten kommen mit Ballon-Künstler, Spielmobil und Riesen-Rutsche auf ihre Kosten. Ab den Mittagsstunden erklingen die ersten Töne studentischer Bands, auch Professoren stehen auf der Bühne! Am Abend – eröffnet durch den Fassbieranstich um

18.30 Uhr – kann bei der großen 89.0-RTL-Party zur Band „RadioNation“ getanzt und gefeiert werden, DJ Toni Winter sorgt für musikalische Abwechslung auf der Hauptbühne. Auf die Fans elektronischer Tanzmusik wartet der „Open Air Keller Vol. 2“ der Musikfreunde auf der zweiten Bühne am Campusteich.

Datum: 8. Juni, ab 10 Uhr, Hochschule Harz

"Aktion Zuckertüte" auf dem Marktplatz Halle

„Aktion Zuckertüte“ startet wieder: Die Arbeiterwohlfahrt (Awo) ruft erneut zur Unterstützung von Schulanfängern auf. Donnerstags und freitags (im Juni) wird zwischen 14 und 18 Uhr auf dem Marktplatz in Halle für die „Aktion Zuckertüte“ Schulmaterial gesammelt. Gedacht ist es für Kinder, die Awo-Kitas in Neustadt und auf der Silberhöhe besuchen.

Datum: 10./11. Juni sowie 17./18. Juni, Awo Halle-Merseburg, Marktplatz in Halle (vor Galeria Kaufhof)

Grillabend für werdende Väter

Die Fragen, Wünsche und Sorgen werdender Väter stehen im Fokus eines neuen Informationsangebots der Universitätsklinik und Poliklinik für Geburtshilfe und Pränatalmedizin der Universitätsmedizin Halle. Bei einem gemeinsamen Grillabend im Restaurant „Waldkater“ in Halle in unmittelbarer Nähe zum Universitätsklinikum Halle können künftige Papas ihre Fragen rund um Schwangerschaft, Geburt und Wochenbett im lockeren Gespräch „unter Männern“ mit den Ärzten der Geburtshilfe klären. Im Anschluss findet eine Besichtigung des Kreißsaals statt.

Die Treffen finden am 12. Juni, 27. August, 22. Oktober und 17. Dezember, jeweils von 18 bis 20 Uhr, statt. Die Teilnahme selbst sowie Bratwurst und alkoholfreie Getränke im Restaurant „Waldkater“ sind kostenfrei. Anmeldung mit dem Wunschtermin und Kontaktdaten ist unter [email protected] notwendig.

Und hier gibt's was zu gewinnen: das Buch "Unfiltered. Social Media und unser Körperbild" von der Autorin Dr. Julia Tanck.

Mehr als zwei Drittel der Frauen in der westlichen Welt sind unzufrieden mit ihrem Körper. Body Shaming, unrealistische Schönheitsideale und die permanente Bewertung der eigenen Figur haben für viele Betroffene fatale Auswirkungen auf Essverhalten, Stimmung und mentale Gesundheit. Wie kann es sein, dass wir oft immer noch auf das Aussehen reduziert werden, während Körper so divers sind?



Dr. Julia Tanck kombiniert als Expertin wissenschaftliche Erkenntnisse mit ihren Praxiserfahrungen als Psychotherapeutin. Anhand von wissenschaftlichen Hintergründen, gezielten Fragestellungen und Übungen zur Selbstreflexion werden wir dazu angeleitet, uns von ungesunden Einflüssen abzugrenzen sowie ein tiefgreifendes Verständnis für das eigene Körperbild zu entwickeln.

Wie nehme ich meinen Körper wahr? In diesem Buch finden sich gezielte Fragestellungen und Übungen zur Selbstreflexion. (Foto: Kailash Verlag)

"Unfiltered. Social Media und unser Körperbild. Wie wir zu Körperakzeptanz und einer gesunden Selbstwahrnehmung finden":

Dr. Julia Tanck, 18 Euro, 240 Seiten, Kailash Verlag,

ISBN: 978-3-424-63259-0



Wir drücken die Daumen! Sonnige Grüße aus der Eltern-Ecke.