Viele Kinder in Sachsen-Anhalt haben Schulprobleme. Mediziner und Bildungsexperten sehen dafür auch die offene Arbeit in Einrichtungen als Grund. Wie das in den Kitas ankommt.

Halle/MZ. - Druck, Versagensangst und Verweigerung: Viele Kinder in Sachsen-Anhalt haben Probleme in der Schule. Eine Ursache sehen Ärzte und Psychiater auch in offenen Konzepten in immer mehr Kitas. Die Modelle sind unterschiedlich, meist gibt es keine festen Gruppen und Kinder bestimmen weitgehend selbst, an welchen Angeboten sie teilnehmen. „Für die psychische Entwicklung ist dieser Ansatz problematisch“, kritisiert Annegret Brauer, Vize-Vorsitzende des Berufsverbandes für Kinder- und Jugendpsychiatrie. „In diesem Alter brauchen Kinder am meisten feste Strukturen und Orientierung. Sonst führt es bei manchen zu Verunsicherung und Überforderung.“ Frustrationstoleranz und Konfliktfähigkeit würden weniger stark ausgebildet.