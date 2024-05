Im südlichen Saalekreis hat die Erdbeer-Saison begonnen. Mehrere Felder, darunter das Erdbeerparadies am Bäumchen, laden zum Selbstpflücken ein. Durch den Regen konnten die Erdbeeren gut wachsen.

Landwirt Martin Beck aus Keutschen sieht beste Voraussetzungen für eine gute Erdbeerernte 2024, zum Beispiel auf seinem Feld am Bäumchen an der B91.

Bäumchen/MZ. - „Erdbeeren sind immer gut. Man kann einfach reinbeißen. Sie schmecken vorzüglich“, schwärmt Landwirt Martin Beck aus Keutschen im Burgenlandkreis. Seit dieser Woche können sich alle Erdbeerfans selbst von Geschmack und Qualität seiner Früchte überzeugen. Alle seine sieben Selbstpflück-Erdbeerfelder im Saale- und im Burgenlandkreis sowie in Sachsen öffneten, auch das am Bäumchen an der B91.