Halle (Saale)/MZ. - „Wir durften ja überhaupt nicht hinein“, erinnert sich Margrit Ilse gut vier Jahre zurück, als sie die Villa im Holzplatz zum ersten Mal genauer in Augenschein genommen hat. Sie sah mehr in dem verfallenen Gemäuer als eine Ruine, die nicht mehr zu retten ist. Daran dürfte neben der Kinder- und Intensivkrankenschwester eigenen Beharrlichkeit die Überzeugungskraft vom Temba Schuh einen gehörigen Anteil haben. Der Projektentwickler hatte das ruinöse Denkmal in prominenter Lage von der Stadt gekauft – mit dem Ziel, es zu retten, wie er sagt. Bestenfalls für eine Nutzung, die über das rein Private hinausgeht. Mit dem Kinderintensivpflegedienst von Margrit Ilse scheint das gelungen, und davon können sich Interessierte an diesem Sonnabend, 10 bis 16 Uhr, beim Tag der offenen Tür ein Bild machen.