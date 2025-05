Mehrere Dessau-Roßlauer Feuerwehren waren am Dienstagabend, 6. Mai, bei einem Laubenbrand in Kühnau gefordert.

Dichter Qualm liegt über Gartensparte in Dessau - Laube brennt am Dienstagabend völlig aus

Dessau/MZ. - Mehrere Dessau-Roßlauer Feuerwehren waren am Dienstagabend, 6. Mai, bei einem Laubenbrand in Kühnau gefordert.

Bereits auf Anfahrt war eine starke Rauchentwicklung feststellbar. Bei Eintreffen an der Einsatzstelle stand die betroffene Laube bereits in Vollbrand. Es drohte ein Übergreifen auf die Nachbarlauben. Die Kameraden starteten sofort einen Erstangriff, um die Nachbargebäude zu schützen, was auch gelang.

Die weiteren Löscharbeiten waren kompliziert. Um den Bedarf an Löschwasser zu decken, musste eine Leitung über eine Wegestrecke von über 500 Metern aufgebaut werden.

Dichter Qualm lag über der Gartenanlage. (Foto: Feuerwehr Dessau)

Das Feuer wurde zwischenzeitlich mit drei Strahlrohren und fünf Trupps unter Atemschutz bekämpft. Bei der Restablöschung kam am Ende Schaum zum Einsatz. Dieser wurde über den Brandschutt gelegt, um ein erneutes Aufflammen zu verhindern.

Im Einsatz waren neben der Berufsfeuerwehr die Freiwilligen Feuerwehren Alten, Kühnau, Süd und Waldersee mit neun Fahrzeugen und 35 Einsatzkräften.

Zur Brandursache wurden keine Angaben gemacht. Offen ist auch die Höhe des Sachschadens.