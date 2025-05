Erinnerungen an das Kriegsende im April und Mai 1945 bewegen die Menschen immer noch. Was an jenen Tagen und Wochen vor dem 8. Mai 1945 rund um Zeitz geschah.

Bomben fielen auf die Stadt, Panzer rollten durch Zeitz: Was in den Wochen rund um den 8. Mai 1945 geschah

Der frühe Morgen des 13. April 1945 begann mit mehreren starken Detonationen in der Elstervorstadt. Gegen 3 Uhr wurden die Brücken über die Weiße Elster in Zeitz durch deutsches Militär mit Hilfe aufgelegter Fliegerbomben gesprengt. Auebrücke, Dreierbrücke, Eiserne Brücke und die Kaiser-Wilhelm-Brücke waren völlig vernichtet. Amerikanische Panzer rollten durch die Wendische Straße (Foto).

Zeitz/MZ. - Vor 80 Jahren ging der Zweite Weltkrieg auch in der Region Zeitz zu Ende. Immer noch erinnern sich Zeitzer an die letzten Wochen und Tage des Krieges, an die Zerstörung, an die Trümmer und das sich allmählich normalisierende Leben. Zum Jahrestag der Befreiung Europas vom Nationalsozialismus am 8. Mai greift die MZ noch einmal Erinnerungen auf und kommt damit einem mehrfach geäußerten Wunsch von Lesern nach.