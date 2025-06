Die Bürgerinitiative „Die Strukturwandeloptimierer“ hat in Burtschütz ein Konzept für den Kohleausstieg vorgestellt. Welche Projekte dazu zählen.

Rund 30 Menschen nahmen am Zukunftsdialog im Burtschützer Hof teil, darunter auch mehrere Bürgermeister und Vertreter der Kreisverwaltung.

Burtschütz/MZ. - Eine „Exzellenzregion für Inklusions-Tourismus“ werden: So lautet die Zukunftsvision der Bürgerinitiative (BI) „Die Strukturwandeloptimierer“ für den Burgenlandkreis. Diese ist aus mehreren Ortsinitiativen hervorgegangen, die in der Vergangenheit vor allem durch ihre Kritik an den beiden größten Strukturwandelprojekten im Kreis aufgefallen sind: der Erweiterung des Zeitzer Chemieparks und dem Bau des Interkommunalen Industrie- und Gewerbegebiets bei Weißenfels.