Bürgerinitiative und Naturfreunde haben zu Informationsveranstaltung gegen ein geplantes Industriegebiet an der A9 eingeladen. Welche Argumente die Gegner haben und was sie weiter planen.

Der Widerstand gegen ein Industrie- und Gewerbegebiet an der Autobahn 9 ist groß. Landwirte und Kreisbauernverband haben bereits an ihren Feldern dagegen protestiert.

Weißenfels/MZ - Das Megaprojekt Interkommunales Industrie- und Gewerbegebiet am Verkehrsknoten Autobahn 9/Bundesstraße 91 (Ikig) stößt weiterhin auf scharfen Gegenwind. Das hat eine Informationsveranstaltung deutlich gemacht, zu der die „Bürgerinitiative Burgenlandkreis“ (BI) und die Naturfreunde Sachsen-Anhalt am vergangenen Freitag in die „Friedenseiche“ nach Zorbau eingeladen haben. Nach Ansicht der Initiatoren birgt das Projekt eine Vielzahl unkalkulierbarer Risiken und ist keine gute Antwort auf drängende Zukunftsfragen in der Region.