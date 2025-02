Was geht in Sachsen-Anhalt?

Ich bin Jessica Quick und habe zwei Kinder, 12 und 14 Jahre alt.

Themen rund ums Familienleben in Sachsen-Anhalt,

Ausflugstipps in unserer Region und ein

Was Familien in Sachsen-Anhalt interessieren könnte

Frauenpolitik: Bis zuletzt hatten Union, SPD, FDP und Grüne miteinander gerungen, nun ist der Weg für den Bundestag frei: Kommt das Gesetz durch, wird der Anspruch auf Mutterschutz deutlich ausgeweitet.

Neues duales Studium: Sachsen-Anhalt fehlen Lehrer, insbesondere an den Sekundarschulen. Ein bezahltes Studium, nach dem sich die angehenden Lehrkräfte fünf Jahre lang an Sachsen-Anhalt binden, soll etwas Abhilfe schaffen. Hier geht's zu: Wie sehen die neuen Ausbildungsmodelle aus?

Lehrkräfte unter Druck: Eine Studie zeigt, Schulleiter in Sachsen-Anhalt stehen kurz vor dem Burn-out. Die GEW fordert deshalb mehr Unterstützung für die Schulverwaltungen. Die Bildungsministerin sieht dafür aktuell keine Möglichkeiten.

Das Handy ist ein kleiner Computer, mit dem Kinder sehr vieles entdecken können, das gar nicht für sie gedacht ist. Foto: Dpa

Kinder und Smartphones: Das Handy ist ein kleiner Computer, mit dem Kinder sehr vieles entdecken, das gar nicht für sie gedacht ist. Welche Gefahren das birgt und was Eltern wissen müssen, erklärt Digitaltrainer Daniel Wolff.

Lückenhafte Einstellungen bei Apple: Stiftung Warentest und SWR haben Apples Kinderschutz-Funktionen untersucht. Das Ergebnis: Einige lassen sich „kinderleicht umgehen“ – und Kinder können verstörende Inhalte abrufen.

Reaktionen auf Geburtentiefstand: Dieser Text hat für Diskussionen gesorgt: "So wenig Babys gab es noch nie." Die Leserinnen und Leser diskutierten in den sozialen Netzwerken, welche Gründe sie für den Geburtenrückgang sehen.

Hausmittel bei Fieber: Glühende Wangen, müde Augen, keine Lust aufs Lieblingsspielzeug: Ist das Kind durch Fieber angeschlagen, sind Maßnahmen gefragt, die es senken – etwa Wadenwickel. Welche Fehlerquellen dabei lauern.

Privatschulen: Bis zu mehrere Tausend Euro im Jahr kann es kosten, das Kind auf eine Privatschule zu schicken. Einen Teil des Geldes können sich Eltern aber über die Steuererklärung zurückholen.

Kinder-Tattoos: Einhörner, Bagger, Dinos – bekommen Kinder Klebe-Tattoos in die Hände, ist die Begeisterung groß. Öko-Test allerdings ist alles andere als angetan – fast alle Tattoos erhalten eine Sechs.

Bunter Abschluss im Puschkinsaal: Der Kinderrat für Halles Kinderstadt „Halle an Salle“ hat sich gegründet. Jetzt geht es an die Stadt-Planung. Foto: Katja Pausch

Start für die Kinderstadt: Im Puschkinhaus hat sich in einer bunten Veranstaltung der Kinderrat für „Halle an Salle“ gegründet. Das Interesse der Jüngsten ist so groß wie nie zuvor. Was nun bis zur Eröffnung zu tun ist.

Schüler sammeln Spenden für Mitschüler in Halle: Lernen durch Engagement wird im Cantor-Gymnasium in Halle unterrichtet. Wie Zehntklässler so eine Spendenaktion für einen früheren Mitschüler unterstützen, der Intensivpflegefall geworden ist.

Ärger über Kinderbetreuung in Stolberg: Schon mehrfach hat die Gemeinde Südharz die Betreuungszeiten in der Stolberger Kita verkürzt. Warum die Verwaltung das entschieden und welche Folgen es hat, nicht nur für die Eltern.

Dessau-Roßlau plant grünere Spielplätze: Die Stadt Dessau-Roßlau möchte für mehr Schatten auf Spielplätzen sorgen und dafür ein neues Förderprogramm nutzen, das 90 Prozent der Kosten bezuschussen würde.

Die Schüler des Elisabeth-Gymnasiums in Halle rücken schon mal die Tische zurecht: Zwei Räume der Schule dienen am Sonntag als Wahllokal. Foto: Denny Kleindienst

Oberbürgermeister-Wahl in Halle: Das Wahllokal im Elisabeth-Gymnasium in Halle wird an diesem Sonntag fast ausschließlich von Schülern betreut. Warum tun sie das und fühlen sie sich überhaupt angesprochen von den Kandidaten?

Skaterpark in Thale? Der Thalenser Robert Heinecke wünscht sich einen „Pumptrack und Skatepark“ in der Harz-Stadt. Dafür hat er jetzt eine Online-Petition gestartet. Wie die Chancen für das Projekt stehen.

Preis für ein Jugendballett in Zeitz: Sieben junge Menschen der PopBallett-Class des Lindenhofs in Burtschütz (Burgenlandkreis) haben einen Preis bei der Arthur-Wolfsohn-Ehrung in Zeitz erhalten.

Erfolgreicher Hit aus Wittenberg: Ein Kinderlied, an dem der Schachhort der Käthe-Kollwitz-Grundschule mitgearbeitet hat, räumt diverse Preise ab, u.a. den "Deutschen Rock und Pop Preis".

KINDERMUND: Was Kinder so Lustiges von sich geben ...

Theo (6) hat seine Oma in Halle besucht. Die beiden waren im Bergzoo:

"Der Zoo ist toll! Da kann man Tiere sehen, die gibt’s gar nicht." Theo (6)

Austausch in den Ferien nach England

Wer hat Interesse? Der internationale Austauschdienst veranstaltet in den Sommerferien eine zweiwöchige Kinder- und Jugendreise nach England. Bewerben können sich auch Jungen und Mädchen aus Halle und der Region, die zwischen 11 und 18 Jahre alt sind. Grundkenntnisse in der englischen Sprache müssen vorhanden sein.

Start der Reise, die nach Kent an die Südost-Küste von England führt, ist am 6. Juli. Gastgeber sind englische Familien mit gleichaltrigen Kindern. Laut Veranstalter findet in der örtlichen Schule täglich Sprachunterricht statt. An den Nachmittagen bieten sich Sport, Strandfreizeiten und Ausflüge an. An den Wochenenden sollen Exkursionen sowie ein Besuch der britischen Hauptstadt London geben.

Formlose Kurzbewerbung mit Name, Postadresse, Alter und Klassenstufe sowie das Stichwort „Englandsommer“ (in Deutsch oder Englisch) an [email protected]. Ausführliche Unterlagen werden zugesandt.

Spaß und Kultur mit den Kids: unsere Ausflugtipps für Familien in Sachsen-Anhalt

Noch ein paar Tage schulfrei! Wo geht's also hin? Hier gibt es Tipps für die schönsten Ausflugsziele und Ideen für Unternehmungen und Veranstaltungen. Und hier gibt es auch noch Abenteuerliches zu entdecken.

Wintersport im Harz: Egal ob als Kind oder Erwachsener, es ist nie zu spät, das Schneevergnügen zu erlernen, findet Skilehrer Toni Anger aus Goslar. Was einen guten Skilehrer ausmacht und worauf Anfänger achten sollten, erklärt der erfahrene Wintersportler.

Lust auf Wandern? Im Winter sind gemütliche Ausflüge und Spaziergänge besonders schön. Wir haben fünf Tipps für Ausflüge in Sachsen-Anhalt zusammengestellt.

Und sportlich geht's weiter: Hier geht's zu den derzeit geöffneten Liften und Pisten im Harz.

Die Macher des Projekts „Tagebuch der Gefühle“ zeigen einen Teil ihrer Erinnerungsarbeit für vier Wochen im Stadtmuseum Halle. Foto: Katja Pausch

Ausstellung "Tagebuch der Gefühle" in Halle: Für vier Wochen ist das Jugendprojekt „Tagebuch der Gefühle“ im halleschen Stadtmuseum in der Dauerausstellung „Entdecke Halle!“ zu sehen.

Fans des Films "Drei Haselnüsse für Aschenbrödel" aufgepasst! Auf Schloss Moritzburg bei Dresden in Sachsen ist wieder eine Ausstellung mit Kostümen und Requisiten des Kult-Films zu sehen. Hier gibt es alle wichtigen und aktuellen Informationen dazu.

Besonders das Silberfuchs-Männchen, das gerade in den Wernigeröder Tiergarten gezogen ist, präsentiert sich gern den Besuchern. Foto: Ariane Hofmann/Stadt Wernigerode

Neue Besucherlieblinge im Wernigeröder Wildpark: Ein Silberfuchs-Paar zieht gerade alle Blicke im Wernigeröder Wildpark Christianental auf sich. Wie die beiden Neuzugänge in den Harz gelangt sind und warum sie Park-Chef René Lindemann schon jetzt ans Herz gewachsen sind.

Winterzauber bei Karls: Karls Erlebnisdörfer laden zum „Wilden Winter“ ein. Gäste der Erdbeerhöfe können sich bis zum 2. März 2025 auf Eisdiscos, deftiges Essen, Budenzauber und Lichtshows freuen.



Und das könnte dich auch interessieren: Karls Erdbeerhof will sich im Harz ansiedeln. Das Unternehmen ist seit einigen Monaten auf der Suche nach einem Standort für ein neues Erlebnisdorf.

Achtung, Rentiere in Halle! Was passiert, wenn die Rentiere Finni und Rudi Feueralarm auslösen oder in der Moritzburg plötzlich klitzeklein werden? Mit Halles neuer Hörspielreihe können Kinder die Stadt auf ganz besondere Weise entdecken.

Die Lichterwelten im Bergzoo Halle sind 2025 ein Highlight in der dunklen Jahreszeit. In diesem Jahr stehen sie unter dem Motto: Rückkehr der Giganten. Foto: Steffen Schellhorn

Magisches Leuchten im Bergzoo Halle: Noch bis zum 2. März verwandeln die Lichterwelten den Bergzoo Halle in ein leuchtendes Paradies. Hier gibt's mehr Infos über die "Rückkehr der Giganten".

Dunkel bleibt's auch in Leipzig nicht: Besucher des Leipziger Zoos können sich auf das Magische Tropenleuchten freuen. Das Lichterfestival endet am 9. Februar 2025. Hier sind alle wichtigen Infos zu der Veranstaltung zusammengefasst.

Kinderstars lesen in Bibliothek Landsberg

Am Samstag, 22. Februar, lesen der Löwenzahn-Moderator Guido Hammesfahr alias Fritz Fuchs und KiKa-Star Clari im Goldenen Löwen in Landsberg aus ihren Büchern vor. Der Eintritt ist frei. Die Veranstaltung beginnt um 15 Uhr (Einlass 14.30 Uhr).

Freie Grundschule öffnet ihre Türen

Die Freie Grundschule Friedemann Bach der Rahn Education in Halle (Jägerplatz 24) lädt am Samstag, 8. Februar, von 10 bis 12 Uhr zu einem Tag der offenen Tür ein. Die Bildungseinrichtung, die sich durch ein musikalisch-künstlerisches Konzept und Bilingualität auszeichne, stelle sich vor und biete die Möglichkeit, die Räumlichkeiten zu besichtigen, heißt es in der Einladung.

Besucher könnten bei dieser Gelegenheit alles über das pädagogische Konzept, die vielseitigen Lernmethoden, Ganztagesangebote und besondere Projekte erfahren. Interessierte können sich über die folgende Mail-Adresse anmelden: grundschule-[email protected]. Für das kommende Schuljahr 2025/26 würden außerdem noch Anmeldungen angenommen, teilt die Schule mit.

Kinderfasching im Saalekreis

Der Landsberger Spaßverein lädt am Sonntag, 9. Februar, ab 15 Uhr zum Kinderfasching ins Bürgerhaus „Zur Sonne“ in Sietzsch ein. Der Eintritt kostet 2 Euro pro Person. Gäste erwartet eine Faschingsdisco mit DJ Momo und Überraschungen.

Neue Mitglieder für den Kinder- und Jugendchor des Anhaltischen Theaters Dessau gesucht!

Der Kinder- und Jugendchor des Anhaltischen Theaters sucht Verstärkung. Mädchen und Jungen im Alter von 5 bis 14 Jahren, die Lust haben, im Chor zu singen, zu tanzen und Theater zu spielen sind herzlich eingeladen. Vorherige Gesangserfahrung wird gern gesehen, ist aber nicht erforderlich. Für den Casting-Termin sollte ein Lied zum Vorsingen vorbereitet werden.



Das Chor-Casting findet am Dienstag, den 11. Februar um 16 Uhr statt. Treffpunkt ist am Eingang der Probebühne II/Turnhalle in der Öchelhäuserstraße 18.



Anmeldung bis zum 8. Februar 2025 unter der E-Mail-Adresse: [email protected]

Spiele-Zeit im Krokoseum in Halle

Toben, spielen, schmökern, werkeln, Musik machen – die vielfältigen Angebote des Krokoseums können von allen Trampolinakrobaten, Stapelkünstlern und Budenbaumeistern nach Herzenslust ausprobiert werden: Zur Spielezeit an diesem Freitag sind auch Kleinkinder mit ihren Eltern willkommen!



Datum: 7. und 14. Februar 2025, Krokoseum, Haus 1 - Historisches Waisenhaus

Faschingsparty im BWG Erlebnishaus in Halle

Am Samstag, 8. Februar, sind im BWG Erlebnishaus (Holzplatz 10) ab 14 Uhr die Narren los. Besucherinnen und Besucher erwartet bei der Faschingsparty ein abwechslungsreiches Programm für Groß und Klein. Unter anderem gibt es Kinderschminken und Maskenbasteln, sowie Musik und Tanz und ein Glücksrad. Als besonderes Highlight kommen laut Veranstalter die „Saalenarren“ und ihr diesjähriges Prinzenpaar bei der Faschingsparty vorbei.

Datum: 8. Februar, ab 14 Uhr, BWG Erlebnishaus (Holzplatz 10)

Malwettbewerb: Harztheater sucht Plakat

für das Sommertheaterstück „Pippi Langstrumpf“

Auch in diesem Jahr sucht das Harztheater das schönste Plakat zu seinem Sommertheaterstück. Diesmal wird das Stück „Pippi Langstrumpf“ (Astrid Lindgren) aufgeführt. Dazu eingeladen mitzumachen, sind alle Kinder der 3.,4.,5. und 6. Klassen.



Gesucht wird ein Motiv für das Plakat. Auf der Zeichnung soll keine Schrift vorkommen. Das Motiv der Zeichnung soll nicht über den Blattrand ragen. In der Motivauswahl sind die Kinder völlig frei. Man kann sich eine Szene aus der Geschichte aussuchen, oder frei etwas erfinden. Es können alle Figuren der Handlung auf dem Plakat sein oder nur eine. Die Figuren müssen auch nicht so aussehen, wie im Zeichentrickfilm. Bilder, die abgepaust oder kopiert sind, haben es eher schwer, in die Endauswahl zu kommen.



Mehr Infos zur Abgabe und zu den Teilnahmebedingungen findet ihr hier.



Abgabetermin ist der 12. Februar 2025.

Im Ernstfall sicher und kompetent zu handeln, lernen Interessierte in den Erste-Hilfe-am-Kind Kursen der Helios Klinik Köthen Foto: Helios Klinik Köthen/canva

Neue Termine für die Erste-Hilfe-am-Kind Kurse in der Helios Klinik Köthen

In zwei praxisorientierten Themenblöcken bereiten die Kurse in der Helios Klinik Köthen darauf vor, auch in kritischen Situationen Ruhe zu bewahren und richtig zu reagieren. Da Kinder in Notfällen anders als Erwachsene versorgt werden müssen, erlernen die Teilnehmenden im ersten Block, wie sie bei Fieberkrämpfen, Atemnot, Vergiftungen, Blutungen, Verletzungen oder Stromunfällen richtig vorgehen. Im zweiten Block steht die Anwendung lebensrettender Maßnahmen im Mittelpunkt – etwa die stabile Seitenlage, die Schocklage und die richtige Durchführung der Wiederbelebung bei Bewusstlosigkeit.



Die Teilnehmerzahl ist pro Kurs auf 10 Personen begrenzt. Die Anmeldung erfolgt hier im Netz oder bei der Ansprechpartnerin des DRK unter 03496-405031.



Datum: 5. und 12. Februar 2025/ 19. und 26. März 2025 jeweils um

17 Uhr, Helios Klinik Köthen

Verlängerte Eiszeit in der Festung Mark in Magdeburg

Wer Lust auf Schlittschuhlaufen und Tanzen hat, kann dies in der Festung Mark in Magdeburg auf der großen Eisbahn tun – und zwar noch bis zum 23. Februar. Samstags ist die Eisbahn von 10 bis 18 Uhr geöffnet, am Sonntag sogar bis 22 Uhr.



Datum: bis 23. Februar 2025, Festung Mark in Magdeburg

Puppenstuben- und Kaufmannsladen-Schau

in Oschatz

In der Sonderausstellung des Stadt- und Waagenmuseums Oschatz in Sachsen sind zahlreiche Puppenstuben und Kaufmannsläden aus der Zeit um 1900 bis heute zu sehen. Eine Sammlerin aus dem Lossatal gibt einen Einblick in die wundervolle Miniaturwelt.



Datum: Bis 30. März 2025, Stadt- und Waagenmuseum Oschatz

Sonnige Grüße aus der Eltern-Ecke!

