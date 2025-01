Noch bis 2. März verwandeln die legendären Lichterwelten den Bergzoo Halle wieder in ein leuchtendes Paradies. Erfahren Sie mehr über die "Rückkehr der Giganten".

Lichterwelten in Halle: Hier gibt es alle Infos zur „Rückkehr der Giganten“

Die Lichterwelten im Bergzoo Halle sind 2025 ein Highlight in der dunklen Jahreszeit. In diesem Jahr stehen sie unter dem Motto: Rückkehr der Giganten.

Halle (Saale)/MZ. - Die Lichterwelten im Bergzoo Halle (Saale) verwandeln den Zoo noch bis 2. März jede Woche von Mittwoch bis Sonntag in eine zauberhafte Urzeit-Landschaft aus Licht und Farben.

Die kunstvollen Installationen begeistern nicht nur Tierfreunde, sondern auch Familien, Paare und Fotografie-Liebhaber. Zur Halbzeit der Schau konnte der Zoo bereits 35.000 Besucher begrüßen.

Lichterwelten 2024 im Bergzoo Halle: Rückkehr der Giganten – Urmenschen, Mammuts und mehr

2024 stehen die Lichterwelten unter dem Motto „Die Rückkehr der Giganten“. Die Ausstellung entführt die Besucher in die Welt der Nachkommen der Dinosaurier. Urmenschen, Säbelzahntiger, Bären, Krebse und Mammuts zieren den Bergzoo in Halle. Manche Tiere bewegen sich sogar selbst.

Probeleuchten der Magischen Lichterwelten im Bergzoo Halle ( Kamera: ESMERO UG, Schnitt: Torsten Grundmann)

Die mehr als 1.000 Einzelfiguren wurden nach einer langen Reise aus China von den mitgereisten Arbeitern aufgestellt. Das Deko-Team des Bergzoos in Halle hat über 30.000 LED-Leuchten so platziert, dass die Kabel für die Besucher unsichtbar sind.

Wann findet die Lichterwelt im Bergzoo Halle statt?

Eröffnung: 12. Dezember 2024 um 17.30 Uhr

um 17.30 Uhr Ende: 2. März 2025 um 21.30 Uhr

Reguläre Öffnungszeiten der Lichterwelt im Bergzoo Halle

Mittwoch bis Sonntag : 17 bis 21.30 Uhr

: 17 bis 21.30 Uhr Montag und Dienstag: Ruhetag

Einlass- und Kassenschluss für die Lichterwelten ist 19 Uhr. Die Gastronomie und der Zooshop werden bis 21 Uhr geöffnet sein.

Ticketpreise für einen Besuch in der Lichterwelt im Bergzoo Halle

Die Tickets können im Online-Vorverkauf gekauft werden. Es besteht auch die Möglichkeit eines Flex-Tickets, welches jederzeit bis 2. März 2025 zu den Öffnungszeiten der Lichterwelt eingelöst werden kann. Vollzahler bezahlen für das Ticket 33 Euro.

Weekday-Ticket (Mittwoch und Donnerstag): Vollzahler 19 Euro, ermäßigt 15 Euro

(Mittwoch und Donnerstag): Vollzahler 19 Euro, ermäßigt 15 Euro Weekend-Ticket (Freitag bis Sonntag): Vollzahler 23 Euro, ermäßigt 19 Euro

(Freitag bis Sonntag): Vollzahler 23 Euro, ermäßigt 19 Euro Flex-Ticket : Vollzahler 33 Euro, ermäßigt 29 Euro

: Vollzahler 33 Euro, ermäßigt 29 Euro Kinder bis zur Vollendung des 3. Lebensjahres zahlen keinen Eintritt.

bis zur Vollendung des 3. Lebensjahres zahlen keinen Eintritt. Die Mitnahme von Hunden zum regulären Eintrittspreis von 5 Euro pro Hund ist möglich (nur an der Abendkasse erhältlich).

Kindern und Jugendlichen bis einschließlich 15 Jahre ist der Zutritt nur in Begleitung eines Erwachsenen gestattet.

Einlass zu den Magischen Lichterwelten im Bergzoo Halle

Der Einlass an allen Veranstaltungstagen ist nach Angaben des Zoos in zwei einstündige Einlass-Zeitfenster unterteilt und in diesem Rahmen limitiert (gilt nicht für Flex-Tickets). Wer seine Tickets lieber vor Ort erwerben möchte, kann grundsätzlich jederzeit zwischen 17 und 19 Uhr direkt zur Abendkasse kommen.

Das erste Einlass-Zeitfenster beginnt demnach um 17 Uhr und endet um 18 Uhr. Das zweite und letzte Einlass-Zeitfenster beginnt um 18 Uhr und endet um 19 Uhr. Ausgenommen sind Flex-Tickets, mit denen man die Ausstellung zu jeder Zeit im Rahmen der Einlasszeit (17 bis 19 Uhr) betreten kann.

Die Aufenthaltsdauer ist im Rahmen der Öffnungszeiten nicht limitiert.

Wo kann für einen Besuch in der Lichterwelt im Bergzoo Halle geparkt werden?

Neben dem Haupteingang des Zoos befindet sich ein Parkhaus. Dort sind auch Behindertenparkplätze inklusive Fahrstuhl vorhanden.